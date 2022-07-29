Песков заявляет о намерении России отслеживать ситуацию вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Россия будет отслеживать ситуацию вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в том числе угрозы, которые несет за собой этот шаг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности пересмотра отношений с этими странами.

Очередной этап приближения НАТО к российским границам - вступление Финляндии и Швеции в альянс, сказал Песков журналистам в пятницу, будет анализироваться "с точки зрения работы, которая Минобороны ведет по поручению Верховного главнокомандующего об усилении наших западных флангов".

"И, конечно, это будет учитываться. А в остальном надо будет просто уже де-факто смотреть на то, какие угрозы это влечет. Само по себе вступление как таковое - это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой, что будет с военными инструкторами, что будет с иностранными базами - натовскими и т.д.? Вот в чем вопрос", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, разрабатывается ли какая-то концепция по пересмотру отношений с Финляндией и Швецией.