Южнокорейские военные начали учения в Японском море в районе островов, на которые претендует Япония

Южная Корея в пятницу приступила к регулярным военным учениям в Японском море в районе островов Токто (японское название - Такэсима), принадлежность которых оспаривает Токио, сообщило "Рёнхап" со ссылкой на источник.
Цель учений - обеспечить готовность военных отразить возможные попытки неприятеля проникнуть на острова.
Учения обычно проходят раз в два года в июне. Однако в этом году Сеул отложил их в то время, как Южная Корея, США и Япония укрепляли альянс на фоне угроз со стороны КНДР. Однако в июле в ежегодном докладе министерства обороны Японии "Белая книга", Токио напомнил о территориальных притязаниях на этот остров.
Южная Корея проводит учения в районе Токто с 1986 года.
Группа островов Токто (английское название - Лианкур) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией. На островах расквартировано небольшое подразделение южнокорейской полиции.
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