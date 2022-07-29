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В Сан-Франциско объявили режим ЧС из-за роста заболеваемости оспой обезьян

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом случаев заболевания оспой обезьян среди жителей штата, сообщило издание San Francisco Chronical.

По его данным, такой шаг позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников с целью борьбы со вспышкой заболевания. Издание отмечает, что на 29 июля в Сан-Франциско выявили 281 пациента с заражением оспой обезьян. Сотрудники службы здравоохранения ожидают, что этот показатель будет расти.

"Мы хотим иметь возможность использовать наши ресурсы на благо общества и для защиты здоровья населения", - прокомментировала ситуацию сотрудник департамента здравоохранения Сан-Франциско Сьюзен Филип. По ее словам, 30% всех случаев заражения в Калифорнии приходится на Сан-Франциско. При этом Филип отметила, что введение режима ЧС не предусматривает никаких ограничений.

На данный момент Сан-Франциско получил 8,2 тыс. доз вакцины Jynneos для профилактики оспы обезьян.

Между тем The Washington Post сообщает, что в штате Нью-Йорк оспу обезьян объявили непосредственной угрозой здравоохранению. "Такое объявление означает, что местные департаменты здравоохранения, участвующие в мероприятиях по реагированию и профилактике, смогут получить доступ к дополнительному возмещению расходов штата после того, как другие федеральные и государственные источники финансирования будут максимально задействованы, чтобы защитить всех жителей Нью-Йорка и, в конечном итоге, ограничить распространение оспы обезьян в наших сообществах", - говорится в заявлении уполномоченной по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк Мэри Бассетт.

По данным The Washington Post, более 40% случаев заболевания из 4,9 тыс. зарегистрированных в стране случаев оспы обезьян приходится на жителей Сан-Франциско и штата Нью-Йорк.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля признала распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Тогда глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью у жителей 75 стран и пять летальных исходов среди инфицированных.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, боль в мышцах.

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Тэги: США, САН/ФРАНЦИСКО, ОСПА, ЧС

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