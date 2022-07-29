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29.07.2022 15:51

Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов

Вашему бизнесу необходима дополнительная финансовая поддержка ? Тогда развивайте свой бизнесс яркими условиями Yelo Bank:

-Сумма кредита составляет до 5 000 000 манатов (эквивалент в долларах/евро)

- Процентная ставка от 5% годовых

- Льготный период до 36 месяцев

- Срок оплаты кредита до 120 месяцев

Почему бизнес-кредит от Yelo Bank? Оформление кредита происходит в короткие сроки, и вы можете более эффективно использовать свое драгоценное время и посвятить его своему бизнесу. Сумма кредита определяется в зависимости от оборота и объема вашего бизнеса.К тому же вы можете получить кредиткак подзалог, так и без залога по кредиту может служить движимое и недвижимое имущество,а такжеторговое оборудование.

Предоставление профессиональных финансовых услуг владельцам малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Yelo Bank. Следует отметить, что бизнес-кредиты в настоящее время составляют 70% от общего кредитного портфеля Yelo Bank. Это показатель того, что бизнесмены также доверяют Yelo Bank. Выберите Yelo Bank для развития своего бизнеса.


Заказать бизнес-кредит, не приходя в отделение: https://bit.ly/ylsmf


Есть дополнительные вопросы о банковских услугах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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