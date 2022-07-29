Нефть растет более чем на 2%

Цены на нефть перешли к активному росту днем в пятницу, внимание рынка постепенно переключается на встречу ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе, пишет CNBC.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 подорожали на $2,3 (2,15%) - до $109,44 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $2,25 (2,33%) - до $98,67 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 0,5%, а WTI подешевела на 0,9%.
С начала июля цена Brent опустилась на 4,6%, а котировки фьючерсов на WTI снизились на 6,8%.
Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа. На заседании будет рассматриваться возможность сохранения согласованных ранее темпов нефтедобычи и умеренного увеличения поставок, пишет CNBC со ссылкой на источники.
При этом аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ будет непросто увеличить поставки, поскольку многие государства-производители испытывают проблемы с повышением добычи до установленных квот.
Поддержку рынку нефти в пятницу также оказывает снижение курса доллара - индекс, показывающий его динамику относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,4%.
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