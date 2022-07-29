Власти Азербайджана меняют с 1 июля систему расчета зарплаты председателя и аудиторов Счетпалаты

С 1 июля 2022 года меняется система определения заработных плат председателя, а также аудиторов Счетной палаты Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О Счетной палате», они опубликованы на сайте главы государства.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам, с 1 июля отменяется привязка размера зарплаты председателя и аудиторов Счетной палаты к размеру зарплаты руководства парламента. Взамен будет применяться система фиксированных зарплат в Счетной палате.
В частности, зарплата председателя Счетной палаты с 1 июля 2022 года составит 3150 манат в месяц, заместителя председателя Счетпалаты – 2800 манат, аудиторов – 2625 манат.
Кроме этого, члены Счетной палаты с 1 июля будут получать надбавки на сумму эквивалентную двукратному размеру заработной платы (в настоящее время эта надбавка равна размеру зарплаты).
Р.Ахмедов
Президент Азербайджана утвердил размер зарплат председателя Конституционного суда и Генпрокурора
Зарплаты членов парламента Азербайджана с 1 июля повышены на 43%
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования - SAST
Более 1,4 млн российских туристов посетили Турцию в первом полугодии
В Азербайджане вновь возросло число новых случаев заражения COVID-19
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Премьер Белоруссии заявляет о намерении расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном
Китай из-за учений в предстоящие дни ограничит доступ судов в прибрежные воды на юге страны
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ