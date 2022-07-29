Зарплаты членов парламента Азербайджана с 1 июля повышены на 43%

Зарплата председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана с 1 июля 2022 года составит 3550 манат в месяц (около $2,1 тыс. по текущему курсу).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О статусе депутата Милли Меджлиса», согласно которому зарплата спикера парламента увеличивается с 2475 до 3550 манатов, т.е. на 43,4%.
С учетом того, что зарплаты первого вице-спикера, вице-спикеров, председателей парламентских комитетов и депутатов парламента привязаны к зарплате спикера, то с 1 июля 2022 года они также будут повышены.
В частности, зарплата первого вице-спикера составит 90% от размера зарплаты спикера (3195 манат), вице-спикеров – 85%, председателей парламентских комитетов – 80%, заместителей председателей парламентских комитетов – 75%, депутатов – 70% (2485 манат). Таким образом, зарплаты членов Милли Меджлиса также увеличены на 43,4%
Кроме этого, члены Милли Меджлиса с 1 июля будут получать надбавки на сумму эквивалентную двукратному размеру заработной платы (в настоящее время эта надбавка равна размеру зарплаты).
Согласно поправкам, с 1 июля члены Милли Меджлиса лишаются права на получение пособия эквивалентного двукратному размеру заработной платы на лечение и отдых в период нахождения в отпуске.
Р.Ахмедов
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