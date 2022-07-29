Талибы назвали преувеличенной угрозу, исходящую от ИГИЛ в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" выразило несогласие с оценкой угроз, исходящих от террористической группировки "Исламское государство".

"Оценка роста феномена ДАИШ (ИГИЛ) в Афганистане неверна и далека от реальности. Создание опасений по этому поводу является кампанией террористов ДАИШ, которой не должно быть", - заявил в пятницу официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Исламский эмират и афганский народ не позволят ДАИШ свить гнездо в Афганистане. Здесь ДАИШ потерпел поражение и находится в процессе ликвидации", - написал Муджахид в твиттере.