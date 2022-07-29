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Дальнее зарубежье 29.07.2022 17:28

Талибы назвали преувеличенной угрозу, исходящую от ИГИЛ в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" выразило несогласие с оценкой угроз, исходящих от террористической группировки "Исламское государство".

"Оценка роста феномена ДАИШ (ИГИЛ) в Афганистане неверна и далека от реальности. Создание опасений по этому поводу является кампанией террористов ДАИШ, которой не должно быть", - заявил в пятницу официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Исламский эмират и афганский народ не позволят ДАИШ свить гнездо в Афганистане. Здесь ДАИШ потерпел поражение и находится в процессе ликвидации", - написал Муджахид в твиттере.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ИГИЛ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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