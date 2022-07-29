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Китай из-за учений в предстоящие дни ограничит доступ судов в прибрежные воды на юге страны

Власти КНР в связи с предстоящими военными учениями запретит судам заходить в ряд районов, примыкающих к южным берегам Китая, сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP).

Управление морской безопасности Китая обнародовало соответствующее предписание в отношении района Южно-Китайского моря, простирающегося на 89 км от Макао. Запрет вступает в действие в субботу.

Кроме того, во вторник и среду власти закроют часть залива Бэйбувань (Тонкинский залив) у юго-западных берегов провинции Гуандун. При этом ВМС КНР в настоящий момент уже проводят плановые военные учения возле южных берегов Гуандуна.

Тем временем, отмечает SCMP, на фоне информации о возможном визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Ronald Reagan движется в северо-восточном направлении, и, если группа не изменит курс, достигнет Тайванского пролива.

В свою очередь ВМС КНР следят за действиями американской группы. По данным наблюдателей, на расстоянии более 25 км от эскадры держатся китайский эскадренный миноносец типа 052D и фрегат типа 054A.

Министерство обороны КНР во вторник заявило, что поездку Пелоси надо отменить, и предупредило, что китайские военные "не будут сидеть, сложа руки" и будут "решительно защищать национальный суверенитет", если столкнутся с "внешними силами", поощряющими независимость Тайваня.

Накануне лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили темы Украины, Тайваня и другие вопросы взаимного интереса стран. Согласно заявлению МИД КНР, Си Цзиньпин указал на то, что "позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

В свою очередь в заявлении Белого дома говорилось, что Байден подтвердил Си Цзиньпиню, что позиция Соединенных Штатов по Тайваню не изменилась.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

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