Президент Азербайджана утвердил размер зарплат председателя Конституционного суда и Генпрокурора

Зарплата председателя Конституционного суда (КС) Азербайджана с 1 сентября 2022 года составит 3550 манат в месяц (около $2,1 тыс. по текущему курсу).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О Конституционном суде», они опубликованы в пятницу в официальной печати.
Зарплата председателя Конституционного суда идентична зарплате спикера Милли Меджлиса (с 1 июля 2022 года увеличивается на 43,4% - до 3550 манатов).
Кроме этого, согласно поправкам, судьи КС с 1 сентября 2022 года при выходе в отпуск не будут получать пособие на сумму эквивалентную двукратному размеру заработной платы (статья 72.2). Помимо этого, они лишены права получать сумму, эквивалентную двукратному размеру заработной платы на лечение (статья 73.6).
Президент Алиев также утвердил изменения в распоряжении от 8 октября 2002 года «О материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры Азербайджана». Согласно изменениям, зарплата Генпрокурора Азербайджана с 1 июля 2022 года составит 3260 манатов (около $1,9 тыс.) в месяц. Ранее зарплата Генпрокурора соответствовала зарплате председателя Верховного суда.
Помимо этого, президент утвердил изменения в законе «О судах и судьях». Согласно этим изменениям зарплата председателя Верховного суда с 1 сентября 2022 года составит 3550 манат (ранее 2475 манат, т.е. рост на 43,4%). Так как зарплаты судей различного уровня привязаны к размеру зарплаты председателя Верховного суда, то с 1 сентября 2022 года они будут увеличены на 43,4%.
При этом согласно поправкам, судьи с 1 сентября 2022 года не будут получать пособие в размере эквивалентного двукратному размеру заработной платы при выходе в отпуск.
Э.Шафиев
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