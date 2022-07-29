Более 1,4 млн российских туристов посетили Турцию в первом полугодии

Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию в первом полугодии, с января по июнь в стране отдохнули 1,45 млн россиян, следует из статистики министерства культуры и туризма республики.
Согласно статистике Минтуризма, всего в январе-июне 2022 года Турцию посетили 16,36 млн иностранных туристов, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и более чем в три раза больше, чем в 2020 году. По сравнению с первым полугодием 2019 года число путешественников отстает примерно на 10%.
Лидером въездного туризма в январе-июне стала Германия (2 млн туристов, доля в общем турпотоке - 12,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число путешественников из Германии выросло почти в четыре раза. На втором месте Россия с 1,45 млн туристов (доля - 8,9%). В прошлом году Турцию посетили вдвое меньше россиян - 746,7 тыс. Третье место заняла Великобритания (1,3 млн, доля 7,7%), на четвертом Болгария (1,2 млн, 7,3%). Замыкает первую пятерку Иран (1 млн, доля 6,4%).
Турпоток в Турцию в июне также вырос: страну посетили 5 млн иностранных гостей, это на 144,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Наибольшее число путешественников приехали в июне из Германии (718,8 тыс.), на втором месте - Россия (602 тыс.), за ней - Великобритания (453,8 тыс.). Четвертое и пятое места заняли Болгария и Иран - 242,2 тыс. и 211,8 тыс. соответственно.
Чаще всего иностранные туристы в январе-июне путешествовали в Стамбул (6,75 млн, доля 41,3% от общего турпотока), провинции Анталья (4 млн, доля 24,7%), Эдирне (1,7 млн, 10,7%), Мугла (874,4 тыс., 5,3%) и Артвин (575,9 тыс., 3,5%).
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