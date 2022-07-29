Премьер Белоруссии заявляет о намерении расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Ираном, заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с делегацией Ирана во главе с министром промышленности, шахт и торговли Сейед Реза Фатеми Амин.
"Вы совершаете важный и своевременный визит. Сейчас подходящее время, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - сказал Головченко в ходе переговоров.
Видеофрагмент выступления премьера распространила его пресс-служба.
При этом Головченко отметил, что "на политическом уровне у нас уже налажено очень хорошее и конструктивное взаимодействие, страны традиционно поддерживают друг друга на международной арене, регулярно проводятся встречи официальных делегаций".
Премьер отметил, что в четверг состоялось 15-е заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. "Определены приоритетные задачи по увеличению двустороннего товарооборота, его диверсификации. Также обсуждались новые сферы сотрудничества", - сказал он.
"Мы хотим еще раз посмотреть на те задачи, которые стоят перед нами, как взаимными усилиями мы можем увеличить товарооборот, открыть новые сферы, расширить сотрудничество в области высоких технологий, а также услышать ваше мнение по поводу тех моментов, в отношении которых мы где-то не дорабатываем", - отметил Головченко.
В свою очередь Сейед Реза Фатеми Амин подтвердил, что торгово-экономические отношения между странами необходимо выводить на новый уровень. "Наши отношения имеют большое значение. Надеюсь, по итогам встречи мы достигнем решения по широкому кругу вопросов", - сказал он.
В январе - мае 2022 года товарооборот между Беларусью и Ираном составил $17,9 млн, увеличившись на 35,6%.
Байрамов видит потенциал для расширения азербайджано-словацких отношений
Президент Азербайджана утвердил размер зарплат председателя Конституционного суда и Генпрокурора
Зарплаты членов парламента Азербайджана с 1 июля повышены на 43%
Газпрому нужны гарантии неприменения санкций ЕС и Великобритании по двигателям СП1 - зампред
Две украинские компании поставят в августе Молдове 30% недостающей ей электроэнергии - вице-премьер
Европейский рынок акций вырос в июле максимально с ноября 2020 года
СГБ привлекла к уголовной ответственности мошенника, обманувшего ветеранов Отечественной войны
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования - SAST
Более 1,4 млн российских туристов посетили Турцию в первом полугодии
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ