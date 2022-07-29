Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.07.2022 19:30

Премьер Белоруссии заявляет о намерении расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Ираном, заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с делегацией Ирана во главе с министром промышленности, шахт и торговли Сейед Реза Фатеми Амин.

"Вы совершаете важный и своевременный визит. Сейчас подходящее время, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - сказал Головченко в ходе переговоров.

Видеофрагмент выступления премьера распространила его пресс-служба.

При этом Головченко отметил, что "на политическом уровне у нас уже налажено очень хорошее и конструктивное взаимодействие, страны традиционно поддерживают друг друга на международной арене, регулярно проводятся встречи официальных делегаций".

Премьер отметил, что в четверг состоялось 15-е заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. "Определены приоритетные задачи по увеличению двустороннего товарооборота, его диверсификации. Также обсуждались новые сферы сотрудничества", - сказал он.

"Мы хотим еще раз посмотреть на те задачи, которые стоят перед нами, как взаимными усилиями мы можем увеличить товарооборот, открыть новые сферы, расширить сотрудничество в области высоких технологий, а также услышать ваше мнение по поводу тех моментов, в отношении которых мы где-то не дорабатываем", - отметил Головченко.

В свою очередь Сейед Реза Фатеми Амин подтвердил, что торгово-экономические отношения между странами необходимо выводить на новый уровень. "Наши отношения имеют большое значение. Надеюсь, по итогам встречи мы достигнем решения по широкому кругу вопросов", - сказал он.

В январе - мае 2022 года товарооборот между Беларусью и Ираном составил $17,9 млн, увеличившись на 35,6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ИРАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Тегеран будет получать белорусскую промышленную технику в обмен на нефть - иранские СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az