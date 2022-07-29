Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent подорожала до $110,42 за баррель

Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.

Давление на котировки оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время, эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.

Глава Shell Plc Бен ван Берден заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что цены на нефть с большей вероятностью будут расти, чем падать, поскольку проблема нехватки предложения нивелирует риск ослабления спроса. "Спрос пока не восстановился полностью, в то время как предложение определенно является недостаточным", - отметил специалист.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на закрытие предыдущих торгов. Срок действия сентябрьских контрактов истекает с завершением торгов в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали к этому времени на $4,36 (4,28%), до $106,19 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $5,12 (5,31%), до $101,54 за баррель.

"Базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно сильными, - говорит аналитик Emirates NDB Bank Эдвард Белл. - Серьезные риски со стороны предложения сохраняются: это санкции в отношении России, последствия которых станут более ощутимыми позднее в этом году, а также тот факт, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи".

Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа, и эксперты в основном ожидают сохранения согласованных ранее ее членами темпов наращивания добычи, отмечает Market Watch.