Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent подорожала до $110,42 за баррель

Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.
Давление на котировки оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время, эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.
Глава Shell Plc Бен ван Берден заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что цены на нефть с большей вероятностью будут расти, чем падать, поскольку проблема нехватки предложения нивелирует риск ослабления спроса. "Спрос пока не восстановился полностью, в то время как предложение определенно является недостаточным", - отметил специалист.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на закрытие предыдущих торгов. Срок действия сентябрьских контрактов истекает с завершением торгов в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали к этому времени на $4,36 (4,28%), до $106,19 за баррель.
Фьючерсы на WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $5,12 (5,31%), до $101,54 за баррель.
"Базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно сильными, - говорит аналитик Emirates NDB Bank Эдвард Белл. - Серьезные риски со стороны предложения сохраняются: это санкции в отношении России, последствия которых станут более ощутимыми позднее в этом году, а также тот факт, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи".
Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа, и эксперты в основном ожидают сохранения согласованных ранее ее членами темпов наращивания добычи, отмечает Market Watch.
Байрамов видит потенциал для расширения азербайджано-словацких отношений
Президент Азербайджана утвердил размер зарплат председателя Конституционного суда и Генпрокурора
Зарплаты членов парламента Азербайджана с 1 июля повышены на 43%
СГБ привлекла к уголовной ответственности мошенника, обманувшего ветеранов Отечественной войны
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования - SAST
Более 1,4 млн российских туристов посетили Турцию в первом полугодии
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Журналисты Алешковский, Альбац и писатель Быков пополнили в РФ реестр СМИ-иноагентов
Палубная авиация авианосца США "Гарри Трумэн" провела полеты над Румынией
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ