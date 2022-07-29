Байрамов видит потенциал для расширения азербайджано-словацких отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял нового посла Словакии в Азербайджане Милана Лайчака.

Лайчак вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи Байрамов отметил наличие большого потенциала для дальнейшего расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, подчеркнув, что интенсивный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне, осуществленные за последние несколько лет, внесли положительный вклад в двустороннее сотрудничество", - говорится в информации.

Лайчак, в свою очередь, отметил рост интереса словацких компаний к Азербайджану, в частности в сферах энергетики, транспорта и развития малого и среднего бизнеса.

Байрамов заявил, что положительно оценивает интерес словацких компаний к работам по реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и В.Зангезур - ИФ).