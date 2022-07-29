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Внешняя политика 29.07.2022 20:20

Байрамов видит потенциал для расширения азербайджано-словацких отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял нового посла Словакии в Азербайджане Милана Лайчака.

Лайчак вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи Байрамов отметил наличие большого потенциала для дальнейшего расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, подчеркнув, что интенсивный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне, осуществленные за последние несколько лет, внесли положительный вклад в двустороннее сотрудничество", - говорится в информации.

Лайчак, в свою очередь, отметил рост интереса словацких компаний к Азербайджану, в частности в сферах энергетики, транспорта и развития малого и среднего бизнеса.

Байрамов заявил, что положительно оценивает интерес словацких компаний к работам по реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и В.Зангезур - ИФ).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, СЛОВАКИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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