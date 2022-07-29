СГБ привлекла к уголовной ответственности мошенника, обманувшего ветеранов Отечественной войны

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщает об аресте гражданина страны по подозрению в совершении мошенничества в отношении участников Отечественной войны.
"СГБ возбудила уголовное дело на основании многочисленных сведений о совершении мошенничества в отношении участников Отечественной войны и присвоении их денежных средств", - говорится в информации Службы.
Было установлено, что гражданин Азербайджана Эльвин Алиев 1987 года рождения, выдавая себя за должностное лицо, незаконно присвоил денежные средства участников Отечественной войны Рустама Бакарова, Васифа Софиева, Вусала Алиева, Исраиля Гулузаде, Эмина Азимзаде, Мухаммеда Мамедова и других, якобы для открытия банковских счетов и других расходов для получения ими единовременной материальной помощи от государства.
Эльвин Алиев был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Мужчине инкриминировали обвинения по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) и он был арестован решением суда.
"В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью выявления всех лиц, пострадавших от преступных деяний Эльвина Алиева", - сообщили в СГБ.
Э.Шафиев
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