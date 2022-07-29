Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 29.07.2022 20:43

СГБ привлекла к уголовной ответственности мошенника, обманувшего ветеранов Отечественной войны

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщает об аресте гражданина страны по подозрению в совершении мошенничества в отношении участников Отечественной войны.

"СГБ возбудила уголовное дело на основании многочисленных сведений о совершении мошенничества в отношении участников Отечественной войны и присвоении их денежных средств", - говорится в информации Службы.

Было установлено, что гражданин Азербайджана Эльвин Алиев 1987 года рождения, выдавая себя за должностное лицо, незаконно присвоил денежные средства участников Отечественной войны Рустама Бакарова, Васифа Софиева, Вусала Алиева, Исраиля Гулузаде, Эмина Азимзаде, Мухаммеда Мамедова и других, якобы для открытия банковских счетов и других расходов для получения ими единовременной материальной помощи от государства.

Эльвин Алиев был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Мужчине инкриминировали обвинения по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) и он был арестован решением суда.

"В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью выявления всех лиц, пострадавших от преступных деяний Эльвина Алиева", - сообщили в СГБ.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, МОШЕННИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев СГБ Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов В Азербайджане отвергли утверждения о проведении исследований в области биооружия при участии третьей стороны Реваншистские силы в Армении, несмотря на призывы Баку к миру, продолжают деструктивные действия против Азербайджана - глава СГБ Президент Азербайджана повысил в звании новых руководителей МВД и СГБ СГБ Азербайджана арестовала двух бывших сотрудников спецслужб по обвинению в шпионаже

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az