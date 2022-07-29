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Дальнее зарубежье 29.07.2022 21:21

В МИД России напомнили Японии, что Южные Курилы являются частью российской территории

В МИД России с недоумением восприняли прозвучавшее в Токио требование исключить южную часть Курильских островов из зоны проведения российских военных учений и напомнили, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.

"Обратили внимание на высказывания замгенсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки в ходе пресс-конференции 28 июля. Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного "протеста" в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония "требует исключить" южные Курилы из зоны проведения российских военных учений", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Вынуждены вновь напомнить прописную истину - южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению", - отмечается в комментарии.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические учения "Восток-2022". Задачи учений будут отрабатываться на полигонах Восточного военного округа. Это "Биджанский", "Бурдуны", "Бухта Анна", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Литовко", "Лагунное", "Мухор-Кондуй", "Новосельский", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский" и "Цугол", говорилось в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЯПОНИЯ, КУРИЛЫ


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