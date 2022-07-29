Апелляционный суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, ему разрешено общаться только с членами семьи. Такое решение вынесла в пятницу вечером Апелляционная палата Молдавии (АПМ).
АПМ отклонила апелляцию адвокатов Додона, которые просили освободить экс-президента из под домашнего ареста. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 21 июля о продлении домашнего ареста Додона на 30 суток. Кроме того, суд частично удовлетворил запрос прокуроров об ужесточении условий содержания под домашним арестом.
"Игорь Додону запрещено выходить из дома, общаться с людьми, кроме находящихся в доме, его семьи и матери. Не совсем понятно относительно общения с прессой, в решении суда прямо не говорится об этом, этот вопрос в суде не обсуждался. Это говорит о том, что есть неясности в принятом решении АПМ", - сказал прокурор по делу Петр Ярмалюк.
Заседание суда о продлении домашнего ареста было перенесено на пятницу. Это связано с тем, что прокуроры представили новые доказательства, потребовав ограничить экс-президента в общении, в том числе - с журналистами. Суд перенес заседание, чтобы дать возможность адвокатам ознакомиться с новыми материалами дела.
Додон был задержан 24 мая, а с 26 мая находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".
Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию". Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, посредством социальных сетей стал активно критиковать нынешние власти.
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