Восемь человек погибли в результате крушения вертолета в Грузии - глава МВД

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, который потерпел в пятницу крушение у горного курорта Гудаури.

"Я приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших на борту вертолета людей...", - сказал журналистам Гомелаури.

Он также сообщил, что погиб и один иностранный турист, летевший на параплане вместе с инструктором, ради чего и была организована спасательная операция с участием вертолета.

Ранее в пятницу МВД сообщило, что "в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики".