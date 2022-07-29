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Регион 29.07.2022 21:59

Восемь человек погибли в результате крушения вертолета в Грузии - глава МВД

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, который потерпел в пятницу крушение у горного курорта Гудаури.

"Я приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших на борту вертолета людей...", - сказал журналистам Гомелаури.

Он также сообщил, что погиб и один иностранный турист, летевший на параплане вместе с инструктором, ради чего и была организована спасательная операция с участием вертолета.

Ранее в пятницу МВД сообщило, что "в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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