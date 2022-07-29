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Дальнее зарубежье 29.07.2022 22:03

США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если посчитают, что это может принести пользу - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Вашингтон готов предпринимать дипломатические усилия для взаимодействия с Россией по Украине, если будет такая возможность.

"Мы все это время говорим, что, если есть какая-то возможность продвигать дипломатический подход, чтобы положить конец действиям России на Украине, мы, конечно же, воспользуемся ей", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Однако, по его мнению, Россия пока не демонстрирует "готовности и желания" к такому взаимодействию.

"Если есть вопросы, которые могут изменить (подход - ИФ) высокопоставленных российских официальных лиц, если они услышат это напрямую от меня или моих коллег, то мы, конечно же, будем работать над этим", - отметил госсекретарь США.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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