США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если посчитают, что это может принести пользу - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Вашингтон готов предпринимать дипломатические усилия для взаимодействия с Россией по Украине, если будет такая возможность.
"Мы все это время говорим, что, если есть какая-то возможность продвигать дипломатический подход, чтобы положить конец действиям России на Украине, мы, конечно же, воспользуемся ей", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
Однако, по его мнению, Россия пока не демонстрирует "готовности и желания" к такому взаимодействию.
"Если есть вопросы, которые могут изменить (подход - ИФ) высокопоставленных российских официальных лиц, если они услышат это напрямую от меня или моих коллег, то мы, конечно же, будем работать над этим", - отметил госсекретарь США.
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