США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если посчитают, что это может принести пользу - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Вашингтон готов предпринимать дипломатические усилия для взаимодействия с Россией по Украине, если будет такая возможность.

"Мы все это время говорим, что, если есть какая-то возможность продвигать дипломатический подход, чтобы положить конец действиям России на Украине, мы, конечно же, воспользуемся ей", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Однако, по его мнению, Россия пока не демонстрирует "готовности и желания" к такому взаимодействию.

"Если есть вопросы, которые могут изменить (подход - ИФ) высокопоставленных российских официальных лиц, если они услышат это напрямую от меня или моих коллег, то мы, конечно же, будем работать над этим", - отметил госсекретарь США.