В российский «стоп-лист» включили еще 32 новозеландца

В российский "стоп-лист" дополнительно внесены 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, "формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", сообщил в субботу МИД РФ.

Данным лицам "въезд в РФ закрывается на бессрочной основе", говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Подчеркивается, что данная мера принята "в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации".

В список, в частности, попали заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли; заместитель командующего ВМС Шейн Арнделл; заместитель командующего ВВС Ян Моуэр; мэры городов Окленд и Веллингтон Филип Брюс Гофф и Эндрю Джон Уитфилд Фостер; ряд сотрудников газеты "Нью Зиланд Геральд", других печатных и электронных СМИ.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией "черного списка" будет продолжена", - подчеркнули в МИД РФ