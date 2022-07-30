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СНГ 30.07.2022 14:00

В российский «стоп-лист» включили еще 32 новозеландца

В российский "стоп-лист" дополнительно внесены 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, "формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", сообщил в субботу МИД РФ.

Данным лицам "въезд в РФ закрывается на бессрочной основе", говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Подчеркивается, что данная мера принята "в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации".

В список, в частности, попали заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли; заместитель командующего ВМС Шейн Арнделл; заместитель командующего ВВС Ян Моуэр; мэры городов Окленд и Веллингтон Филип Брюс Гофф и Эндрю Джон Уитфилд Фостер; ряд сотрудников газеты "Нью Зиланд Геральд", других печатных и электронных СМИ.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией "черного списка" будет продолжена", - подчеркнули в МИД РФ

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Тэги: РОССИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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