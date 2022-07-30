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30.07.2022 14:47

Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике

Аналитический центр Атлантический совет со штаб-квартирой в Вашингтоне (США) анонсировал обсуждение в пятницу в виртуальном формате «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, представленным Европейской комиссией», подписанного 18 июля в Баку.

«Присоединяйтесь к Глобальному энергетическому центру Атлантического совета и Атлантическому совету в Турции в виртуальном формате в пятницу, 5 августа, с 9:00 до 10:00 по восточному летнему времени (17:00-18:00 по бакинскому времени), для обсуждения меморандума о взаимопонимании между Европейским союзом и Азербайджаном по увеличению экспорта природного газа через Южный газовый коридор и укрепление сотрудничества в области климата», - говорится в сообщении, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В нем отмечается, что обсуждения пройдут на платформе Zoom, трансляция дискуссии будет вестись на площадках YouTube, Twitter и Facebook.

Согласно анонсу, к дискуссии приглашены заместитель генерального директора департамента энергетики Европейской комиссии (ЕК) Мэтью Болдуин, заместитель вице-президента SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков и старший научный сотрудник-нерезидент Глобального энергетического центра Атлантического совета Бренда Шаффер. В роли модератора выступит председатель Глобального энергетического центра Атлантического совета Ричард Морнингстар.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АНОНС


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