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Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит в субботу испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады.

"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.

"Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом", - добавил понтифик. По его мнению, "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".

Папа римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. "Анестезия - это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит", сказал он.

РТВЕ напоминает, что в июле прошлого года после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.

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Тэги: МИР, ВАТИКАН


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