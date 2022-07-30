Жапаров предложил подписать документы по строительству ж/д «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на сентябрьском саммите ШОС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И в Бишкеке обратил внимание на вопрос реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и предложил подписать соответствующий документ в ходе сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября.

По информации пресс-службы кыргызского лидера, глава государства сообщил, что китайские специалисты уже приехали в Кыргызстан и начали работу по полевым исследованиям.

Ван И со своей стороны, касаясь вопроса реализации "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", отметил, что китайская сторона готова к проведению технико-экономического обоснования (ТЭО) с участием трех сторон.

"Таким образом, уже стартует процесс реализации этого проекта. С учетом желания и кыргызской, и узбекской стороны мы готовы изучать возможности заключить трехсторонний документ по этому проекту на предстоящем саммите в сентябре в Самарканде", - сказал он.

Министр иностранных дел Китая также выразил надежду на скорейшее завершение реализации проекта строительства Обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2), которое имеет большое социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Кроме того, Жапаров и Ван И обсудили вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития всестороннего кыргызско-китайского стратегического партнерства, а также обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

"Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать сопряжение нашей страновой стратегии развития с инициативой китайской стороны "Один пояс-один путь", - заявил Жапаров, слова которого приводятся в сообщении.

Ван И находится в Бишкеке с официальным визитом.

Вопрос строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" обсуждается с начала 2000-х годов, в 2017-2018 гг. переговоры вступили в активную фазу.

Кыргызстан выступает за то, чтобы в рамках проекта на территории республики были построены две разгрузочные станции. Китай настаивает на прямом маршруте без остановок в Кыргызстане.

Строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из КНР и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.