В Азербайджане несколько выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 393 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 798 тыс. 404, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 373 случая.

За сутки выявлен один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - два).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 747 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 786 тыс. 358 человек (+ 302 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 299 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 952 теста на коронавирус против 2 тыс. 847 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 42 тыс. 298 тестов на COVID-19.

Р.Керимов