В Азербайджане несколько выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 393 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 798 тыс. 404, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 373 случая.
За сутки выявлен один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - два).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 747 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 786 тыс. 358 человек (+ 302 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2 299 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 952 теста на коронавирус против 2 тыс. 847 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 42 тыс. 298 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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