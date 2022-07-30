Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 30.07.2022 18:11

Алиев утвердил межправсоглашение Азербайджана и Литвы о международных автоперевозках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение «О международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Литовской Республики», подписанное 18 мая 2022 года в Баку.

Текст документа опубликован в субботу на сайте главы государства.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Науседа пригласил Алиева в Литву Азербайджан пригласил литовские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур Запуск Зангезурского коридора откроет новые горизонты и для членов ЕС - спикер парламента Азербайджана Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию в связи с планами провести фотовыставку, посвященную незаконному режиму в Нагорном Карабахе Очередное заседание азербайджано-литовской МПК состоится во II полугодии 2017 года – МИД Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az