Алиев утвердил межправсоглашение Азербайджана и Литвы о международных автоперевозках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение «О международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Литовской Республики», подписанное 18 мая 2022 года в Баку. Текст документа опубликован в субботу на сайте главы государства. Р.Керимов

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