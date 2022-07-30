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Дальнее зарубежье 30.07.2022 18:30

Боррель призвал срочно принимать решения по возобновлению СВПД

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пришел к выводу, что "пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано".

"Сейчас я положил на стол текст, в котором подробно рассматривается отмена санкций, а также шаги в ядерной области, необходимые для восстановления СВПД. Этот текст представляет собой наилучшую возможную сделку, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", - объяснил Боррель в статье, опубликованной в его блоге в субботу.

"Это не идеальное соглашение, но оно охватывает все существенные элементы и включает в себя с трудом достигнутые всеми сторонами компромиссы", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По его словам, "решения должны быть приняты сейчас, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки".

Он не видит "никакой другой всеобъемлющей или эффективной альтернативы в пределах досягаемости". "Заключение соглашения сейчас принесет значительные экономические и финансовые дивиденды, а также укрепит региональную и глобальную безопасность. Каждый день без соглашения в Вене откладывает конкретные экономические выгоды для иранского народа за счет существенной отмены санкций США, а также выгоды от нераспространения для всего мира" - предупредил Боррель.

Глава европейской дипломатии в своей публикации констатировал, что на полную реализацию СВПД серьезно повлияло решение президента Дональда Трампа в 2018 году вывести из него США и провести одностороннюю кампанию "максимального давления".

"ЕС и все остальные участники СВПД очень четко заявили, насколько мы не согласны с выходом США и повторным введением санкций. Мы сделали это публично, индивидуально, коллективно и на многосторонней основе в ООН", - написал Боррель.

"Максимальное давление" не удалось, поскольку коллективное единство оставшихся участников поддерживало эту сделку. Сейчас как никогда важно продолжать это делать", - подчеркнул Боррель.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД, ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ


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