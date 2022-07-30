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Оборона 30.07.2022 18:53

Азербайджанские военные прошли в Турции курсы по управлению ударными беспилотниками

Группа азербайджанских военнослужащих прошла в Турции курсы по управлению ударными беспилотниками AKINCI, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования» (между Азербайджаном и Турцией - ИФ-Аз) группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в «Курсе по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов AKINCI», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что очередная церемония выпуска, организованная компанией Baykar оборонно-промышленного комплекса Турции, состоялась в летно-учебном центре Чорлу в городе Текирдаг.

Военнослужащим, успешно окончившим курс по различным специальностям, были вручены сертификаты и подарки.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, БПЛА, МИНОБОРОНЫ


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