Третьяковскую галерею эвакуировали из-за анонимной угрозы

Государственная Третьяковская галерея в Москве прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу из-за анонимной угрозы, посетители эвакуированы.
"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", - говорится в сообщении на сайте галереи.
Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте, уточнили в галерее.
"Посетители, которые не успели закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение семи дней", - добавили в сообщении.
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