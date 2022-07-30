Третьяковскую галерею эвакуировали из-за анонимной угрозы

Государственная Третьяковская галерея в Москве прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу из-за анонимной угрозы, посетители эвакуированы.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", - говорится в сообщении на сайте галереи.

Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте, уточнили в галерее.

"Посетители, которые не успели закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение семи дней", - добавили в сообщении.