Новая Третьяковка возобновила работу после анонимной угрозы

Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве возобновила работу после поступившей анонимной угрозы, главное здание и Инженерный корпус остаются недоступны для посетителей.

"Музеи Новой Третьяковки, Крымский Вал дом 10, возобновили свою работу", - говорится в сообщении на сайте музея.

При этом, согласно информации, главное здание в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус все еще закрыты.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу из-за анонимной угрозы, посетители были эвакуированы.