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СНГ 30.07.2022 19:40

Новая Третьяковка возобновила работу после анонимной угрозы

Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве возобновила работу после поступившей анонимной угрозы, главное здание и Инженерный корпус остаются недоступны для посетителей.

"Музеи Новой Третьяковки, Крымский Вал дом 10, возобновили свою работу", - говорится в сообщении на сайте музея.

При этом, согласно информации, главное здание в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус все еще закрыты.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу из-за анонимной угрозы, посетители были эвакуированы.

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Тэги: РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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