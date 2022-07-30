В МИД РФ прокомментировали принятие СБ ООН резолюции, смягчающей оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие 29 июля Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции, предусматривающей существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР).

"Резолюция СБ 2648 - важный шаг в правильном направлении. Её принятию способствовала в целом конструктивная позиция членов Совета, включая неформальных кураторов центральноафриканского "досье". Большое значение придаем укрепляющейся солидарности стран Африки, практически единодушно отстаивавших позицию ЦАР с учетом интересов обеспечения региональной безопасности. С удовлетворением воспринимаем укрепляющееся российско-африканское взаимодействие", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, ключевым элементом резолюции "стало существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики".

"Поставки военного имущества для нужд правительства этой страны и его силовых ведомств отныне требуют лишь предварительного уведомления. Специальных разрешений профильного Комитета СБ ООН 2127 получать больше не нужно. Россия воздержалась при голосовании, поскольку, на наш взгляд, можно было бы ещё решительнее продвигаться по пути снятия санкционных барьеров. Аналогичную позицию заняли наши партнеры из Китая, Габона, Ганы и Кении", - отметила Захарова.

Она добавила, что в последние годы Советом уже предпринимались отдельные шаги навстречу законному требованию властей в Банги о полном снятии эмбарго, однако их было недостаточно.

"Центральноафриканцы, постепенно преодолевающие последствия вооружённого конфликта и налаживающие мирную жизнь, остро нуждаются в эффективных средствах противодействия остаткам группировок боевиков, которые отказываются присоединяться к политическим договорённостям и продолжают терроризировать местное население. При этом в Банги ответственно подходят к вопросу обеспечения должного контроля за военным имуществом", - говорится в комментарии Захаровой.

По словам представителя МИД, Россия оказывает поддержку дружественной ЦАР, в том числе в укреплении её сектора безопасности.

"Настраиваем членов СБ ООН на необходимость учёта обоснованных требований её властей. В общем плане продолжаем подчёркивать, что международные санкционные режимы нуждаются в непрерывном пересмотре вплоть до отмены, с тем чтобы они не входили в диссонанс с ситуацией "на земле", не тормозили позитивные процессы выхода из кризисов и не ухудшали гуманитарную ситуацию", - подчеркнула Захарова.