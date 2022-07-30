В ЕС заявили, что только проведение назревших реформ стабилизирует ситуацию в Ливане

Евросоюз и его государства-члены по-прежнему крайне обеспокоены тяжелым социально-экономическим кризисом в Ливане и его воздействием на все уязвимые группы ливанского населения, заявил от имени ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Национальная валюта потеряла почти всю свою докризисную стоимость, четверо из пяти человек сейчас живут в нищете, а электричество доступно лишь изредка", - говорится в коммюнике Борреля, опубликованном в субботу в Брюсселе.

Он также отметил, что ситуация усугубилась пандемией COVID-19 и продовольственным и энергетическим кризисом. Боррель напомнил, что 4 августа исполнится два года после разрушительного взрыва в порту Бейрута, унесшего более 220 жизней.

"Во имя справедливости и ответственности ливанские власти теперь должны позволить, не вмешиваясь, осуществить расследование этой трагедии, которое неоднократно тормозилось и откладывалось, дать ему возобновиться и привести к результату", - сказано в документе.

"Проведение давно назревших экономических и управленческих реформ в рамках полноценной программы МВФ должно стать главным приоритетом. Такая программа является единственным жизнеспособным и заслуживающим доверия решением, которое поможет Ливану стабилизировать свою экономику, восстановить доверие и предоставить стране помощь, необходимую для того, чтобы встать, наконец, на путь восстановления и роста", - объяснил Боррель.

Он указал, что после парламентских выборов, состоявшихся 15 мая, и назначения 23 июня Наджиба Микати премьер-министром формирование правительства стало настоятельной необходимостью.

"Парламент, президент и новое правительство должны принять необходимые решения для преодоления беспрецедентного кризиса в стране. Крайне важно также соблюдение конституционного календаря в отношении организации президентских и последующих муниципальных выборов", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он заверил, что "ЕС полон решимости продолжать поощрять и поддерживать Ливан в принятии необходимых мер для выхода из этого кризиса".