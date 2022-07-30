Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Начиная с полудня 30 июля, подразделения вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что «в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен».

Р.Керимов