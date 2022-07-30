Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.
«Начиная с полудня 30 июля, подразделения вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что «в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен».
Р.Керимов
Алиев утвердил межправсоглашение Азербайджана и Литвы о международных автоперевозках
Жапаров предложил подписать документы по строительству ж/д «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на сентябрьском саммите ШОС
«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора
Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области пенсионного обеспечения
Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании
В Азербайджане несколько выросла суточная заболеваемость COVID-19
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
У Байдена вновь выявили COVID-19
Третьяковская галерея возобновила работу всех зданий после анонимной угрозы
В ЕС заявили, что только проведение назревших реформ стабилизирует ситуацию в Ливане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ