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Оборона 30.07.2022 20:59

Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Начиная с полудня 30 июля, подразделения вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что «в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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