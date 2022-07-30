Третьяковская галерея возобновила работу всех зданий после анонимной угрозы

Главное здание Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус в Москве возобновили свою работу после анонимной угрозы.

"Все музеи Третьяковской галереи возобновили свою работу", - говорится в сообщении на сайте музея.

Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу также доступно для посещения.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу из-за анонимной угрозы. Посетители были эвакуированы.