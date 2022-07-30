У Байдена вновь выявили COVID-19

Тестирование президента США Джо Байдена, проведенное в субботу, вновь выявило коронавирусную инфекцию, сообщил его лечащий врач Кевин О`Коннор.
"У Байдена не проявляются симптомы, он чувствует себя вполне хорошо", - говорится в коммюнике О`Коннора, которое распространил Белый дом.
Тем не менее, по словам медика, Байден "вновь ушел на изоляцию".
"Сегодня тестирование на COVID вновь дало положительный результат. Это случается с небольшим количеством людей. У меня нет симптомов, но я ухожу на изоляцию ради безопасности тех, кто находится вокруг меня. Я продолжаю работать и скоро вернусь", - написал американский лидер в своем твиттере.
Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.
Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Он чувствовал себя хорошо и продолжал активно работать.
"Я в полном порядке. Благодарю за заботу... Продолжаю заниматься делами!" - сообщил президент США 21 июля в твиттере.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.
Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Азербайджанские военные прошли в Турции курсы по управлению ударными беспилотниками
Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Гудаури
Алиев утвердил межправсоглашение Азербайджана и Литвы о международных автоперевозках
Жапаров предложил подписать документы по строительству ж/д «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на сентябрьском саммите ШОС
«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора
Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области пенсионного обеспечения
Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании
В Азербайджане несколько выросла суточная заболеваемость COVID-19
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ