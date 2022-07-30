Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.07.2022 23:45

У Байдена вновь выявили COVID-19

Тестирование президента США Джо Байдена, проведенное в субботу, вновь выявило коронавирусную инфекцию, сообщил его лечащий врач Кевин О`Коннор.

"У Байдена не проявляются симптомы, он чувствует себя вполне хорошо", - говорится в коммюнике О`Коннора, которое распространил Белый дом.

Тем не менее, по словам медика, Байден "вновь ушел на изоляцию".

"Сегодня тестирование на COVID вновь дало положительный результат. Это случается с небольшим количеством людей. У меня нет симптомов, но я ухожу на изоляцию ради безопасности тех, кто находится вокруг меня. Я продолжаю работать и скоро вернусь", - написал американский лидер в своем твиттере.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Он чувствовал себя хорошо и продолжал активно работать.

"Я в полном порядке. Благодарю за заботу... Продолжаю заниматься делами!" - сообщил президент США 21 июля в твиттере.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, COVID-19, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


Похожие новости


Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 Заболевший COVID-19 Байден продолжает идти на поправку Советник президента США по нацбезопасности заболел COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az