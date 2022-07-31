Количество случаев COVID-19 в мире превысило 576,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 576 млн 818 тыс. 99, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 399 тыс. 498 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 91 млн 309 тыс. 159 и 1 млн 29 тыс. 925.

Индия - 44 млн 119 и 526 тыс. 357.

Бразилия - 33 млн 813 тыс. 587 и 678 тыс. 486.

Франция - 33 млн 997 тыс. 224 и 153 тыс. 23 (по состоянию на субботу).

Германия - 30 млн 853 тыс. 314 и 143 тыс. 972 (по состоянию на субботу).

Великобритания - 23 млн 515 тыс. 888 и 184 тыс. 649 (по состоянию на субботу).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 823,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 146, Франции - 2 тыс. 318 (данные на 30 июля), Германии - 1 тыс. 707 (Данные на 30 июля), Великобритании - 2 тыс. 681 (данные на 28 июля). Сведения по США отсутствуют.