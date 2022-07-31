Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.07.2022 11:30

Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен провел беседу с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы обсудить ряд общих вызовов безопасности, включая угрозы, исходящие от Ирана", - говорится в сообщении.

В ходе беседы были также затронуты вопросы "поддержки США безопасности Израиля".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон убежден в том, что "израильтяне и палестинцы заслуживают равных мер безопасности, свободы и демократии". Он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в убийстве американки, журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, отметили в госдепе.

Как сообщалось, в мае текущего года Абу Акле была ранена в голову во время перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

По сообщениям ближневосточных СМИ, 51-летняя журналистка, занимавшаяся освещением конфликта на Ближнем Востоке на протяжении нескольких десятилетий, скончалась в больнице, куда была доставлена после ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК


Похожие новости


США планируют провести испытательный пуск МБР ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5% Запасы нефти в США снизились на 4,52 млн баррелей за неделю Лесной пожар в Калифорнии распространился почти на 40 кв. км Байден обсудил с лидерами стран Ближнего Востока и Персидского залива двусторонние и региональные проблемы США намерены оставаться активным партнером стран Ближнего Востока - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az