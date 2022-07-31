Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе и НВФ в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу вечером и минувшей ночью своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«Начиная с вечера 30 июля и в течение ночи 31 июля, подразделения вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Гедабекского и Кельбаджарского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо этого, продолжили в Минобороны, члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, используя разнокалиберное стрелковое оружие и снайперские винтовки, «подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района».

В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии «приняли адекватные ответные меры».

Р.Керимов