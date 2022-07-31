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СНГ 31.07.2022 12:05

Путин утвердил Морскую доктрину РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Морская доктрина, утвержденная президентом РФ 17 июня 2015 года, признается утратившей силу.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Церемония подписания указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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