Власти Турции допустили возможность выхода первого судна с зерном из портов Украины в понедельник

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в воскресенье заявил, что первое судно с зерном на борту может выйти из черноморских портов Украины в понедельник.

«Переговоры продолжаются. Есть вероятность, что первое судно отправится в путь завтра утром», - приводит его слова турецкий телеканал TRT Haber.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех черноморских портов - Черноморска, Одессы и Южного.