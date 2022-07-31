В России COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины апреля превысил 12,4 тыс. случаев, госпитализированы почти 1 тыс. человек, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 31 июля в РФ выявлено 12 498 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 38 человек, накануне штаб сообщал о 43 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 12 тыс. 248 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 250. Количество новых случаев впервые с середины апреля за превысило 12,4 тыс. заболевших, второй день подряд этот показатель превышает 12 тыс.
"Выздоровели за сутки 6 056 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля", - добавили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 601 тыс. 719 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 433 умерших и 17 млн 975 тыс. 398 выздоровевших.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.
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