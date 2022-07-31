Путин сообщил, что поставка «Цирконов» в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы

Гиперзвуковые комплексы "Циркон" начнут поступать в ВС РФ в ближайшие месяцы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Флот (...) успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы", - сказал Путин, выступая на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Первым, по его словам, новое оружие получит фрегат "Адмирал Горшков".
"Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", - сказал Путин.
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