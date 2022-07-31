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СНГ 31.07.2022 15:07

В России до конца 2022г продлили тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода черных металлов

Правительство РФ продлило до конца 2022 г. тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода черных металлов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно постановлению правительства, квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квота пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что "принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран".

В 2021 г. правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию, напоминает пресс-служба правительства.

"Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ЛОМ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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