США планируют провести испытательный пуск МБР

Пентагон планирует в начале августа провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), следует из международного предупреждения для мореплавателей о закрытии морских районов в Тихом океане.
Согласно предупреждению, пуск планируется осуществить в период с 4 по 8 августа. Закрывается ряд морских районов от побережья штата Калифорния около авиабазы Ванденберг до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты, которой предположительно будет МБР Minuteman III ("Минитмен-3"), составит около семи тыс. км.
По сообщению Командования глобального удара ВВС США, в мае испытательный запуск Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, был отменен по техническим причинам перед самым стартом.
В среднем ежегодно осуществляются три-четыре таких пуска.
Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.
На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла 20-й воздушной армии.
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