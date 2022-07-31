В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 10,4%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 434 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 798 тыс. 838, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 393 случая. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 10,4%.

За сутки выявлен один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - один).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 748 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 786 тыс. 682 человека (+ 324 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 408 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 129 тестов на коронавирус против 2 тыс. 952 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 45 тыс. 427 тестов на COVID-19.

Р.Керимов