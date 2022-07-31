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СНГ 31.07.2022 18:01

Россия намерена углублять связи с прикаспийскими государствами

Россия намерена углублять экономические, военные и культурные связи с прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Этот момент находит свое отражение в Морской доктрине РФ, с которой ознакомился «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно утвержденному в воскресенье указом президента страны Владимира Путина документу, одними из приоритетов национальной морской политики России на каспийском региональном направлении являются «укрепление экономического и геополитического положения РФ в Каспийском регионе, углубление экономических, военных и культурных связей с государствами этого региона» и «развитие международного военного сотрудничества с военно-морскими силами силами государств Каспийского региона».

В соответствии с доктриной, Россия будет развивать силы (войска) и систему базирования Каспийской флотилии, наращивать их количественно-качественные параметры.

В документе Каспийский регион обозначен как обладающий «значительными по объемам и уникальными по качеству минеральными и биологическими ресурсами, требующими комплексного подхода к их освоению с учетом прав и обязанностей Российской Федерации, определенных Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года».

В число приоритетов на каспийском направлении также входит формирование современного нефтегазодобывающего комплекса в российском секторе Каспийского моря и связанной с ним береговой транспортной инфраструктуры с учетом требований экологической безопасности.

Кроме того, речь идет и о привлечение российских компаний к осуществлению геолого-разведочных и поисковых работ «с последующим включением месторождений российского сектора Каспийского моря в систему подводных трубопроводов».

В соответствии с доктриной, Россия намерена заняться модернизацией и повышением пропускной способности российских морских портов, железнодорожных и автомобильных подходов к ним «в целях дальнейшего социально-экономического развития Каспийского региона путем увеличения морских перевозок экспортных и импортных грузов, диверсификации направлений, расширения объемов и способов поставок товаров и услуг на внутренние и внешние рынки морским транспортом».

Среди приоритетов национальной морской политики РФ на каспийском направлении - повышение эффективности мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биоресурсов, прежде всего рыб семейства осетровых, развитие интегрированных форм рыболовства.

Документ предусматривает проведение комплексных научных исследований, включающих в себя «мониторинг состояния подводных потенциально опасных объектов и подводных трубопроводов, состояния и изменения экосистемы Каспийского моря в условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения прибрежных районов, береговой зоны и буровых платформ».

Россия собирается развивать сотрудничество с государствами Каспийского региона в области гидрометеорологии и мониторинга морской среды Каспийского моря, заниматься обеспечением экологической безопасности жизнедеятельности населения прибрежных районов.

Помимо этого, речь идет о намерении предотвратить рост, а в перспективе существенно снизить негативное антропогенное воздействие на экосистемы Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

В числе приоритетов также значится организация трансграничного сотрудничества в сфере туризма в целях организации каспийских морских круизных маршрутов.

Р.Керимов

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

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