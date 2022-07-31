Протестующие в Ираке удерживают здание парламента второй день подряд

Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, продолжают удерживать под контролем здание парламента, они устроили сидячую забастовку, сообщает агентство Associated Press.

Оно передает, что в воскресенье забастовка "больше напоминала празднование, чем политический протест" - протестующие танцевали, молились и скандировали лозунги внутри здания парламента. Некоторые из них постелили матрасы в здании и спали.

Накануне во второй раз за неделю они прорвались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.

Акции в Багдаде начались в минувшую среду, тогда несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

В Ираке в настоящее время происходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.