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Спорт 31.07.2022 20:00

Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Венгрии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Ферстаппен выиграл гонку, стартовав с десятого места.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes (+ 7,834 секунд отставания). Третье место у его напарника Джорджа Расселла (+12,337).

Самый быстрый круг гонки у Хэмилтона (1:21,386).

До финиша не добрался только Валттери Боттас из Alfa Romeo, машина которого вышла из строя на 68-м круге.

Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете, теперь в его активе 258 очков. Второе место занимает Шарль Леклер (Ferrari, 178 очков). Третья позиция у Серхио Переса (Red Bull, 173 очка).

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (431 очко). На втором месте Ferrari (334). На третьем - Mercedes (304).

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Бельгии, которое пройдет 26-28 августа.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1


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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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