Врач сообщил, что вновь заболевший COVID-19 Байден чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусом COVID-19 вновь вскоре после выздоровления, чувствует себя хорошо, соблюдает строгую изоляцию, говорится в заявлении его лечащего врача Кевина О`Коннора, направленном в Белый дом.
"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо", - сообщается в нем.
"Взятый утром тест, как и следовало ожидать, показал положительный результат", - отмечается в нем.
Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Затем он выздоровел, но накануне тест вновь показал, что он заражен COVID-19.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.
Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.
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