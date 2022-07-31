Врач сообщил, что вновь заболевший COVID-19 Байден чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден, заболевший коронавирусом COVID-19 вновь вскоре после выздоровления, чувствует себя хорошо, соблюдает строгую изоляцию, говорится в заявлении его лечащего врача Кевина О`Коннора, направленном в Белый дом.

"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо", - сообщается в нем.

"Взятый утром тест, как и следовало ожидать, показал положительный результат", - отмечается в нем.

Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Затем он выздоровел, но накануне тест вновь показал, что он заражен COVID-19.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.