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Дальнее зарубежье 31.07.2022 23:20

Президент Сербии назвал «сильно сложной» ситуацию на админгранице с Косово

Чрезвычайно сложная ситуация складывается на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в связи с решением властей Косово ввести запрет с 1 августа на въезд автомобилей с сербскими номерами и выданными в Сербии документами.

"Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам - сохраните мир. Атмосфера доведена до кипения, сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними колени и умолял их, и в конце концов получил обещание. Ситуация сильно осложнена", - сказал на пресс-конференции в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

Министерство обороны Сербии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что сербская армия якобы вошла на территорию Косово.

"Ввиду большого количества дезинформации о неких столкновениях армии Сербии с так называемой косовской полицией, министерство обороны информирует, что армия Сербии не пересекала административную границу и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - говорится в коммюнике Минобороны Сербии.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края ранее в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


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