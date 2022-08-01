Число случаев COVID-19 в мире превысило 577,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 577 млн 357 тыс. 41, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 400 тыс. 312 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 91 млн 316 тыс. 647 и 1 млн 29 тыс. 926.

Индия - 44 млн 36 тыс. 275 и 526. 396.

Бразилия - 33 млн 833 тыс. 900 и 678 тыс. 514.

Франция - 33 млн 997 тыс. 224 и 153 тыс. 23 (по состоянию на субботу).

Германия - 30 млн 854 тыс. 175 и 143 тыс. 979.

Великобритания - 23 млн 515 тыс. 888 и 184 тыс. 649 (по состоянию на субботу).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 823,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 146 (данные на 30.07), Франции - 2 тыс. 318 (данные на 30.07), Германии - 1 тыс. 707 (данные на 30.07), Великобритании - 2 тыс. 681 (данные на 28.07). Сведения по США отсутствуют.